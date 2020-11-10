Yoltaş’tan Atatürk mesajı

Haber: BMA

Bolu Esnaf ve Sanatkatlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Yoltaş, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82. yıldönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı. Yoltaş mesajında şu ifadelere yer verdi: “Cumhuriyetimizin kurucusu, eşsiz komutan ve büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 82’inci yılında rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Milletimizle birlikte 1919’da başlattığı büyük mücadeleyi 1923’te Cumhuriyetimizi kurarak zafere ulaştıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, büyük başarıları ve milletimize çizdiği çağdaş uygarlık yolu ile sonsuza dek sevgi ve özlemle hatırlanacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk gerek askeri dehası, gerekse devlet adamlığı ile geride bıraktığımız yüzyılda sadece kurduğu ve mimarı olduğu Türkiye Cumhuriyeti için değil, tüm insanlık ve dünya tarihi açısından önemli bir şahsiyettir. Başlatmış olduğu Millî Mücadele, bağımsızlık mücadelesi veren milletler için ilham kaynağı olmuş, yaktığı bağımsızlık meşalesiyle tarihe ışık tutmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, İstiklal Mücadelemizin tüm Kahramanlarını, vatanın birliği ve bütünlüğü için canlarını feda eden tüm Şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş Gazilerimizi bir kez daha saygı, rahmet ve şükranla anıyorum.”