Yoltaş’tan Babalar Günü mesajı

”Haber: BMA

Bolu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Yoltaş, Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Yoltaş mesajında, “Milletimizin en önemli hassasiyetlerinden biri de sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma gibi üstün değerlere dayanan güçlü aile yapısıdır. Şüphesiz bu güçlü yapının temel direklerinden biri de annelerimizle birlikte babalarımızdır. Ailesinin mutluluğu, huzuru, güvenliği ve onurlu bir hayat sürmeleri için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren babalar, çocuklarını geleceğe güvenle hazırlamak için ellerinden gelen tüm gayreti sarf etmektedirler” dedi.

“MUTLU ETMEK BABALARIMIZ İÇİN EN BÜYÜK ARMAĞANDIR”

“En değerli varlığımız, baş tacımız babalarımızın bizlerden tek beklentisi sevgi ve saygıdır” diyen Yoltaş mesajında ayrıca, “Onları mutlu etmek, emeklerinin boşa gitmediğini göstermek, gurur duyacakları evlatlar olmak, babalarımız için en büyük armağandır. Babaların istediği tek şey hatırlanmak, çocuklarını her an yanlarında görmektir. Bu vesileyle başta şehit babaları olmak üzere tüm Bolulu hemşehrilerimin Babalar Günü’nü kutluyor, ebediyete intikal etmiş olan büyüklerimizi ve babalarımızı rahmet ve minnetle anıyor, Baba adaylarının da Babalar Günü’nü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.