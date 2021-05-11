Yoltaş’tan bayram mesajı

Haber: BMA

Bolu Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Yoltaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Yoltaş mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bir mübarek Ramazan Ay'ını daha geride bırakarak, bayramı idrak etmekte, bu güzel günlerin feyz, rahmet ve bereketinde buluşmaktayız. Bayramlar, bizleri birbirimize yakınlaştıran, aynı duygularda buluşturan, umut, birlik ve dirliği sağlayan özel günlerdir. Salgınla mücadele tedbirleri kapsamında her ne kadar yakınlarımızla ve sevdiklerimizle, eskisi kadar bir araya gelemiyor olsak da, Ramazan Bayramı’nda kalplerimiz ve gönüllerimiz bir olacaktır. Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz bir zorluk yoktur. Bu zor günleri de el ele vererek birlikte geride bırakacağız. Bu yıl Ramazan Bayramı’nın manevi ruhuna uygun bir şekilde, tedbirler elden bırakılmaksızın kutlanması en büyük temennimizdir. Yüce Allah'tan, bu mübarek Ramazan Bayramı’nın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için daha güzel yarınlara vesile olmasını, barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum."