Yoltaş’tan esnafa müjde

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Yoltaş Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, esnaf ve sanatkârlara toplamda 17 milyon kredi desteği verildiğini söyleyerek, Ticaret Bakanlığı’yla yapılan koordineli çalışma neticesinde esnafın kredi borcuna yeni düzenleme getirildiğini belirtti. Yoltaş düzenlemeden faydalanmak isteyen esnafın 31 Ağustos 2020 tarihine kadar başvuruda bulunması gerektiğini kaydetti. Esnaf ve sanatkâra korona döneminde önemli destekler sağlandığını söyleyen Bolu Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Yoltaş, “Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerimiz de bu süreçte, gerek işletme kredisi gerekse esnaf destek paketi kapsamında sunulan 25 bin TL limitli kredi için başvuruda bulunan tüm esnaf sanatkârımıza kredi desteği sağlamak için büyük bir özveri ile görev yapmışlardır” dedi.

“ZOR ZAMANLARINDA DA YİNE ESNAF VE SANATKÂRIMIZA DESTEK OLUYORUZ”

Esnaf ve sanatkâra bugüne kadar toplam 17 milyon TL’lik kredi kullandırıldığını söyleyen Yoltaş, “Bir yandan bu destekler sürerken diğer yandan ortaya başka bir sorun çıkmış ve daha önce kooperatiflerimiz kefaletiyle kredi kullanmış olan ortaklarımızın büyük bir bölümü kredi taksit borçlarını ödemekte sıkıntı yaşamaya başlamışlardır. Birçok esnafımız bırakın borç ödemeyi, günlük ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlanmaktadırlar. Esnafımızdaki bu sıkıntı, Teşkilatlarımız tarafından Merkez Birliğimize iletilmiş, TESKOMB camiası olarak her zaman Esnaf ve Sanatkârımızın yanında ve destekçisi olma anlayışı gereği, bu zor zamanlarında da yine esnaf ve sanatkârımıza destek olunması zorunluluğu dikkate alınarak, Genel Başkanımız Sayın Abdulkadir Akgül’ün talepleriyle Cumhurbaşkanımızın ve Bakanlığımızın talimatlarıyla Kooperatifimiz takibinde bulunan kredi borçlarına ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla Ticaret Bakanlığının da görüşü alınarak Merkez Birliğimizce bir düzenleme yapılmıştır” dedi.

KREDİ BORCU OLANLAR 31 AĞUSTOS’A KADAR BAŞVURU YAPABİLİR

Düzenlemeye göre 30 Haziran 2020 tarihi ve öncesi kredi borcu Kooperatif takibine intikal eden ortakların, 31 Ağustos 2020 tarihine kadar kooperatife başvurmaları ve yapılandırma talebinde bulunmaları halinde, kooperatif takibindeki asıl alacak tutarına ( bankaca kooperatif blokeli ve/veya mevduat hesaplarından alınan tutarlar ile varsa icra ve sair masraflar) hiçbir gecikme faizi hesabı yapılmayacak olup; Borç (asıl alacak) tutarı defaten ödenmek istendiğinde, gecikme faizi alınmayacak. Borcun 24 aya kadar taksitlendirilmesi talep edilirse, asıl alacak tutarına taahhüt (yapılandırma) tarihinden itibaren %10 faiz oranı üzerinden 24 aylık basit faiz hesaplanacak ve asıl alacak tutarı ile hesaplanan faiz tutarı toplamı (yapılandırmaya esas borç tutarı) 24’e bölünecek ilk taksit peşin tahsil edilecek. Yoltaş, “Yapılandırma talebinde bulunmak isteyen ortaklarımıza, 31 Ağustos 2020’nin son tarih olduğunu tekrar hatırlatır, bu kararın tüm ortaklarımıza hayırlı olmasını dileriz” dedi.