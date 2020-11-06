Yoltaş’tan esnafı sevindirecek haber

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Yoltaş, esnaflarla yaptıkları çalışmalar neticesinde kooperatifin 2. gruba yükseldiğini açıkladı. Ahmet Yoltaş açıklamasında esnaflara da bir müjde vererek kredi kullandırma limitlerinin üst seviyeye çıktığını bildirdi.

Yoltaş konuyla ilgili açıklamasında, “Ortaklarımızın, pandemi sürecindeki zor şartlara rağmen, Kooperatifimizle yaptığınız başarılı çalışmalar, Kooperatif Yönetim ve Denetim Kurulumuzun da özverili çabaları sonucunda, Bolu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifimiz ikinci gruba yükselmiştir. Bundan dolayı kredi kullandırma limitimiz en üst rakam olan 225 bin Türk Lirasına çıkmıştır. Bu başarılı çalışmalarda bize destek olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan, TESKOMB Genel Başkanımız Sayın Abdülkadir Akgül ve Başkanlık Divanı, Bolu Bölge Birliği Başkanımız Sayın Ertan Taşlı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Halkbankımızın Genel Müdürlüğü, Halkbank Bolu Merkez Şube Müdürümüz Sayın Vural Haçat ve personeli ile birlikte Kooperatifimiz çalışanlarına şükranlarımızı sunarız. Bu vesileyle kredi kullanmak isteyen siz değerli esnaflarımızı kooperatifimize bekleriz.”