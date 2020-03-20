Yoltaş’tan esnaflara müjde

Haber: BMA

Koronavirüsü dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında birçok alanda faaliyet gösteren işyeri kapatılırken Bolu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi(ESKOP) Başkanı Ahmet Yoltaş, esnaflara müjdeli haberi verdi. Yoltaş esnaflara, kooperatif aracılığıyla kullandırılan kredi taksitlerinin 3 ay ertelendiğini açıkladı.

“TÜM ESNAFLARIMIZ ADINA ŞÜKRANLARIMIZI ARZ EDERİM”

ESKOP Başkanı Yoltaş konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Değerli esnaflarımız ülkemizde yaşanan bu zorlu süreçte Devletimiz tarafından Alınan kararlar çerçevesinde esnaflarımız için bir çok konuda destek ve düzenleme getirilmiştir. Bu bağlamda Halkbank tarafından Esnaf Kefalet Kooperatiflerimiz aracılığıyla kullandırılan kredilerin Nisan, Mayıs, Haziran taksitleri Sayın Cumhurbaşkanımızın taktirleri İle üç ay ertelenmiştir.

TESKOMB Genel Başkanımız Sayın A.Kadir Akgül’ün Kooperatiflerimize göndereceği talimatlar bizlere ulaştığında siz değerli üyelerimizi bilgilendireceğiz. Ülkemizin büyük bir mücadele verdiği bu zor günlerde esnaf ve sanatkarlarımıza verilen bu büyük destek için başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Tüm Bakanlarımıza ve TESKOMB Genel Başkanımız Sayın A.Kadir Akgül’e Bolu’daki tüm esnaflarımız adına şükranlarımızı arz ederim.”