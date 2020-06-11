Yoltaş’tan Fatih Metin’e nezaket ziyareti

Haber: BMA

Bolu Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Yoltaş, beraberinde Kooperatif Başkan Vekili Kutay Kolludemiroğlu, Murahhas Azası Aydın Aslan ve Bolu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Orhan Fırat ile birlikte Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin’i ziyaret etti.

KREDİ İMKANININ KOLAYLAŞTIRILMASINI İSTEDİLER

Yoltaş ve beraberindekiler gerçekleştirilen nezaket ziyaretinde Bakan Yardımcısı Metin ile ilimiz Bolu ve ilimiz esnaflarıyla ilgili konularda görüş alışverişinde bulundu. Fatih Metin’in desteğiyle Abant, Gölcük ve Seben’e yapılan hizmetler hakkında da görüşen heyet ayrıca. Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi aracılığıyla esnafa 25 bin TL ve üzeri kredilerin kullandırımının artması, esnafın krediye ulaşmasının kolaylaştırılması ve hızlandırılması konusunda da fikir alışverişinde bulundu.

“ÇALIŞMALARINDA BAŞARILAR DİLİYORUZ”

Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Kooperatif Başkanı Ahmet Yoltaş, “Bakan Yardımcımıza yoğun mesaisine rağmen bizi kabul ettiği için çok teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz” dedi.