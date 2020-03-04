Yoltaş’tan İzzet Baysal’ı Anma Mesajı

Haber: BMA

Bolu’nun babası, büyük hayırsever İzzet Baysal’ın vefatının 20. yıldönümü dolayısıyla S.S. Bolu Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Yoltaş bir anma mesajı yayımladı. Ahmet Yoltaş, İzzet Baysal’ı anma mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bolu'ya, doğduğu topraklara eğitim ve sağlık alanında yüzlerce eser kazandıran, Değerli büyüğümüz İzzet Baysal Babamızı, vefatının 20'nci yıl dönümünde özlem ve rahmetle anıyoruz. İzzet Baysal, Bolu’nun ve Türkiye’nin yetiştirdiği büyük insanlardan biridir. Sağlıktan spora, kültürden sanata, eğitimden sosyal işlere kadar birçok alanda gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar aradan uzun yıllar geçmesine rağmen bugün de tazeliğini korumakta ve hayatımıza olumlu katkılarını sürdürmektedir. Bizlere düşen merhum İzzet Baysal'ın eserlerine sahip çıkmak, O'nun ölümsüz eserlerini gelecek nesillerimize aktarmaktır. Gönüllerimizde taht kuran ‘Bolu’nun Babası’ rahmetli değerli büyüğümüz İzzet Baysal’ ı vefatının 20.yılında hürmetle anıyor, ahiret saadetleri diliyoruz.”