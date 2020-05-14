“Yolu önemsemeye devam edeceğiz”

Haber: BMA

Mengen Belediye Başkanlığı tarafından geçtiğimiz gün ilçede gerçekleştirilen yol çalışmalarına ilişkin bir video yayınlandı. Videoda açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Turhan Bulut, yol çalışmalarında sona geldiklerini bildirdi. Başkan Turhan Bulut yaptığı açıklamada, “Mengen’de güzel bir günde güzel bir sokakta yol çalışmasında arkadaşlarımızla beraberiz. 2019 yılında Ekim ayı itibariyle Mengen’de ikinci dönemimizde başlatmış olduğumuz yol ihale çalışmalarımızın sonuna geldik. Şu ana kadar birinci dönemde 162 bin metre kare yol yapmıştık, 24 bin metrekare bu dönemde yaptığımız yolla beraber şu anda Mengen’de yapılan yollarımızın metrekaresi 186 bin metrekareye çıkmıştır” dedi.

“YOLLARI ÇAĞDAŞ BELEDİYECİLİĞİN EN ÖNEMLİ HİZMETLERİNDEN BİRİ OLARAK GÖRÜYORUZ”

Kendi ölçeklerindeki belediyeler ve ilçeler içerisinde yapılan toplam 186 bin metrekarelik yol çalışmasının önemli bir rakam olduğunu belirten Başkan Bulut açıklamasının devamında, “Yolu çok önemsediğimizi hep söyledik. Yine önemsiyoruz, yine önemsiyoruz ve önemsemeye de devam edeceğiz. Yolların hepsini çağdaşlığın, sosyal belediyeciliğin, çağdaş belediyeciliğin en önemli hizmetlerinden biri olarak görüyoruz. Çünkü yol bizim için, yol komşularımız için, yol bu sokakta yaşayanlar için; ama her şeyden önce çocuklarımız okula giderken ayakları çamura değmesin, babalar işe giderken, anneler işe giderken ayakları çamura değmesin, Mengen’de çamurlu yol kalmayacak dedik ve bu yol çalışmalarımızı şu noktaya kadar getirdik. Bundan sonra da bir süre ara vereceğiz ve önümüzdeki süreç içerisinde yeni yapılacak olan inşatlarımızın bulunduğu bölgelerdeki sokaklarımızı, yollarımızı yapmaya devam edeceğiz. Herkese sağlık diliyorum, herkese sıhhat diliyorum. Herkese buradan Mengen Belediye Başkanı olarak bütün müteahhit çalışma ekibine teşekkür ediyorum. Mengen Belediyesi’nde yol çalışmasındaki operatör arkadaşlarımız başta olmak üzere bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, fen işlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Mengen Belediyesi tarafından 2014-2019 yılları arasında 162 bin metrekare yol yapıldı. 2019-2020 yılları arasında ise 24 ayrı cadde ve sokakta 24 bin metrekarelik yol çalışması gerçekleştirildi. Başkan Turhan Bulut döneminde toplamda 186 bin metrekarelik yol çalışması yapılmış oldu.

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2020, 14:03