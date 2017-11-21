Haber: Semih BAYKAL

Olay, TEM Otoyolu ilimiz kesimi Dörtdivan gişelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden 54 plakalı aracın ismi öğrenilemeyen şoförü, kar tuzlama çalışmalarından dolayı ıslanan ve kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç tamamen kontrolden çıkıp, yolun kenarına savrularak takla attı. Aracın içinde bulunan 3 kişi yaralandı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil servis ve 110 İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Gerede Belediyesi’ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa süre içerisinde araç içine sıkışan yaralıları çıkararak sağlık çalışanlarına teslim etti. Yaralılar ilk olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.