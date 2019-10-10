“Yolunuz Açık Olsun Şanlı Türk Ordusu”

Haber: Aysun Beykoz

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'daki terör hedefleri yoğun ateş altına alındı. Ayn İsa ilçesi çevresindeki Rami Hava Üssü ve cephaneliği ile Aluk, Mustel, Esadiye, Fender ve Huşan köylerindeki terör örgütü hedefleri ve Resulayn ilçesi ile bazı çevre köyler ile Derik ve Kamışlı ilçeleri kırsalındaki terörist unsurlar savaş uçaklarınca bombalandı. Askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılar ile komando takviyeleri yapılırken saat 22.30 sularında da kara harekatı başladı. Öte yandan MSB 00.20 civarında vurulan hedef sayısını 181 olarak açıkladı. MSB'nin son açıklamasında ise komandoların Fırat'ın doğusunda ilerlediği belirtildi. Ayrıca kara harekatı da başladı. Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Barış Pınarı Harekatı'na katılan komandoların Fırat'ın doğusunda ilerlemeye devam ettiği bildirildi. Konu ile ilgili olarak resmi twitter hesabından paylaşımda bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise “Yolunuz açık olsun, Türk İstikbalinin Evladı, Şanlı Türk Ordusu… Dualarımız Sizinle” ifadelerini kullandı.