Yönet ve Yıldız ailelerinin mutlu günü

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediyesi Basın Yayın Müdürü Ergin Yönet ve eşi Bilge Yönet’in erkek çocukları dünyaya geldi. Yönet ailesi oğullarına Artun Ata ismini verdi. Bir güzel haber de yine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın makam şoförü Özgür Yıldız ve eşi Ebru Yıldız’dan geldi. Kız çocukları dünyaya gelen Yıldız ailesi bebeklerine Öykü adını verdi. Yönet ve Yıldız çiftlerini bu mutlu günlerinde Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve Başkan Sözcüsü Rasim Özdemir ile Özel Kalem Müdürü İsmail Özgüneylioğlu yalnız bırakmadılar. Olay Gündem Gazetesi olarak Yönet ve Yıldız ailelerini tebrik ediyor, Artun Ata ve Öykü’ye sağlıklı uzun ömürler temenni ediyoruz.

Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2021, 09:50