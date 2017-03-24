Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu İli Arı Yetiştiricileri Birliği 4. Olağan Kongresini gerçekleştirdi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün Toplantı Salonu’nda yapılan kurula Düzce Arı Yetiştiricileri Birliği ve Bolu Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden de katılım oldu.

Birlik Başkanı İsmail Ünalan’ın selamlama konuşması ile başlayan kurul, divan oluşumun ardından gündemini gerçekleştirdi. Faaliyet raporlarının da okunmasının ardından yapılan seçimle mevcut Başkan İsmail Ünalan üyelerin oy birliğiyle güven tazeleyerek yeniden Birlik Başkanı seçildi. Seçim öncesi başkanlık süresince yaptıklarını üyelere anlatan İsmail Ünal konuşmasında “ 2016 yılında projeler kapsamında hijyen farkındalığını oluşturmak için 1adet maske, 1 adet eldiven birliğimiz tarafından karşılanarak üyelerimize dağıtılmıştır. 22-25 Temmuz 2016 tarihinde Bolu’da ilk kez düzenlenen Bolu Tarım fuarına katılmış olanlarla 4 gün boyunca ürünlerimiz ve birliğimiz tanıtılmıştır. 13-15 Ekim 2016 tarihleri arasında Abant İzzet Baysal Baysal Üniversitesi tarafından düzenlenen Ceviz Sempozyumuna katılım sağlanmıştır. 1-5 Kasım 2016 tarihinde düzenlenen Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi için üreticilerimizden gelen talepler doğrultusunda Bolu’dan 40 araç kaldırarak kongreye katıldık. 14 Kasım 2016 tarihinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı tarafından organize edilen Milli Tarım Projesinin tanıtım toplantısına birlik olarak 5 üyemiz ile katılım sağlayarak Bolu arıcısı teslim edilmiştir. 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle birliğimizin ekonomik kurumu önceki yıllara göre daha iyi hale gelerek 50 bin tl nakit parası mevcuttur. Ayrıca piyasaya borcumuz bulunmamaktadır. 2017 yılı sezonu ile birlikte ürün tedariklerine başlanılmıştır. 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle birlikte işletme stoklarında bulunan 49 bin tl değerindeki malzeme 2017 yılına devredilmiştir. Sonuç itibariyle birliğimizin ve arıcılık işletmeciliğimizin ekonomik durumu her geçen gün daha da iyiye gitmektedir. Kurulduğu günden itibariyle Bolu Arı Yetiştiriciler Birliği olarak birçok başarıya imza atılmış. Türkiye’de birçok ilkler gerçekleştirilmiş ve ülkede adından söz ettiren arıcılar birliği arasına girmiştir. Bugüne kadar yaptığımız görüşmeler ve çalışmalarda bizleri yalnız bırakmayan ve her daim destek olan il önce siz değerli arıcılarımıza, yönetim kurulu üyelerimize, görev personelimiz ile kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ederim 2017 yılının herkese hayırlı olmasını diliyorum. Ürününüz bol ve bereketli olsun” ifadelerine yer verdi.