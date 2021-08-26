Yönetimde bir Bolulu

Haber: C. Kutay Aykan

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu’nda yapılan olağanüstü genel kurul sonrası, İstanbul Lokantacılar Odası Başkanı Sayit Karabağlı Başkan seçildi. Genel Başkanlığına seçilen Sayit Karabağlı’nın listesinde yer alan Bolu Lokantacılar Aşçılar Pastacılar, Fırıncılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Murat Abak, yönetim kuruluna girdi.

Pandemi döneminde kapatılmalar sonrası zarar gören esnafı yeniden canlandırmak için yola çıkan yeni yönetimde yer alan Murat Abak, Bolu’da esnafın sesi olmuş sorunların Ankara’ya iletilmesini sağlamıştı. Başkan Karabağlı da seçim sonrası yaptığı konuşmada pandeminin yaralarının tümden kapatılacağını söyleyerek çağın gereklerine uygun sistemler geliştireceklerini belirtti.