Yöresel Bez Dokuma kursu tamamlandı

Haber: BMA

Göynük Belediyesi, Göynük Halk Eğitimi Merkezi ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işbirliğinde yöresel el sanatlarını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla Yöresel El Sanatları Eğitim Merkezinde açılan eğitim kursu tamamlandı. 24 Şubat- 9 Ekim 2020 tarihleri arasında düzenlenen ‘Yöresel Bez Dokuma’ kursuna katılan kursiyerlere sertifikaları Belediye Başkanı Ahmet Çankaya ve Başkan Yardımcısı Samet Çetinbaş tarafından verildi.

“YÖRESEL ÜRÜNLERİMİZİN GELECEK NESİLLERE AKTARIMI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTIK”

Başkan Ahmet Çankaya yaptığı açıklamada, “Tarihi ve kültürel değerlerimizin gelecek nesillere bozulmadan aktarılması amacıyla açılan ve Belediyemiz bünyesinde hizmet veren Göynük Belediyesi Yöresel El Sanatları Eğitim Merkezinde ilçemiz kadınlarının aile ekonomisine katkı sağlaması ve de unutulmaya yüz tutmuş yöresel ürünlerimizin gelecek nesillere aktarımı konusunda başlatmış olduğumuz çalışmalar neticesinde kursa katılarak eğitim gören kadınlarımıza sertifikalarını teslim ettik. Kursumuzda kadınlarımız kültürel mirasımız olan yöresel bez dokumanın yanı sıra Bolu ilinin ilk Coğrafi İşaretli Ürünü olma özelliği taşıyan ‘Göynük Tokalı Örtmesi’ üretimi konusunda eğitim de verildi. Kadınlarımızın üretkenliğini artırmaya yönelik gerçekleştirdiğimiz bu çalışmaya destek olan Türkiye İş Kurumu ( İŞKUR) ve Göynük Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne teşekkür ediyorum” dedi.