Yöresel lezzetler bir bir tescilleniyor

Haber: BMA

Göynük Belediyesi’nin TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bolu İl Temsilciliği ile Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı Bolu (YÜCİTA) iş birliğinde yürüttüğü coğrafi işaret çalışmaları bir bir meyvesini veriyor. Göynük Belediyesi, 'Göynük Dik Börek’ ve ‘Göynük Kabaklı Yufka Tatlısı’ için yapılan coğrafi işaret tescil başvurusu sonucunda ilçeye özgü iki lezzetin de ‘Coğrafi İşaret Tescil Belgesi’ alarak tescillendiğini duyurdu.

TESCİLLİ ÜRÜN SAYISI 4’E ÇIKTI

Geçtiğimiz yıllarda tescillenen ve Bolu ilinin ilk tescilli ürünü olma unvanını taşıyan ‘Göynük Tokalı Örtüsü ’nün ardından ‘Göynük Bombay Fasulyesi’ ve Coğrafi İşaret Tescil Belgesiyle tescillenen ‘Göynük Dik Börek’ ve ‘Göynük Kabaklı Yufka Tatlısı’ ile Göynük’ün tescilli ürün sayısı 4’e çıkmış oldu.