Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu D - 100 Karayolu yanında bulunan Efruze, 130 kişilik kapasitesi ile müşterilerine yöresel lezzetler ve kalite sunmaya devam ediyor. Sıcak ve nezih bir ortama sahip olan restoranda müşterilere günlük ve taze olarak sunulan özel tarife sahip çorbadan, tandır gibi et yemeklerine ve testi kebabının sunumuna kadar lezzetler restoranın menüsünde yer alıyor.

Restoranın sahibi Fuat Çözün açıklamada bulunarak 4 yere ait özel lezzet olduğunu belirterek "Lezzet konusunda biz buraya Türkiye'nin 4 yöresini getirmek istedik. Yozgat, Çorum, Karadeniz, Adapazarı yöresine ait lezzetler bulunuyor. Ustalarımızın hepsi memleketlerinden özel olarak getirdik. Bolu'ya iyi bir hizmet vermek istiyoruz. 30 yıldır bu sektörün içindeyiz. Aynı zamanda bize ait bir dinlenme tesisimizde var. Ortaklarımızın içinde Berceste grubun kurucusu olan Sadık beyde bizimle beraber. İyi bir hizmet vermeyi hedefliyoruz. Lezzetlerimizin hepsi özel. Çok çeşitlendirmek istemiyoruz. Menümüzün hepsi yörelerin en tanınmış yemeklerinden oluşuyor. Mesela tandır kebap Yozgat, testi kebabımız Çorum ve Nevşehir yöresine ait bir lezzet. Islama köfte Adapazarı, Karadeniz pide Trabzon usulünce yapıyoruz. Ürünlerimizin hepsi yörelerinden geliyor. İçlerinde kullandığımız malzeme dahi o yörenin köylerinden özel olarak getirtiliyor. Restoranımızı da umarım sevdiririz"