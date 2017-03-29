Haber; Erdal TANRIVERDİ

Abant yolu 8. Kilometre Akçaalan Köyü içerisinde açılan lezzet durağı serpme köy kahvaltısı konusunda çok iddialı. Hafta sonunda unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşamak isteyenlerin mutlaka uğraması gereken bir yer olan Köyüm Restoran yöresel ürünlerin muhteşem bir görsellikle sunulduğu, unutulmaz tatların zihinlerde hoş anılar bırakacağı bir mekan. Tamamı Bolu ve çevresinden sağlanan süt, yumurta, peynir, kaymak, reçel, bal ve şarküteri ürünlerinden oluşan köyüm köy kahvaltısını tatmadan geçmemenizi önemle öneriyoruz. Köyüm Restoran aynı zamanda köfte ve ızgara et çeşitlerinde de çok iddialı. Bolu Yaylalarında dağ kekiği ile beslenen büyük ve küçükbaş hayvanların doyumsuz lezzetteki etlerinin büyük bir ustalıkla işlenerek safranıza konulduğu köyüm restoran doğayla baş başa kalacağınız, tekrarını yaşamak isteyeceğiniz anları size hediye ediyor.

Güler yüzlü personeli, temiz ve hijyenik ortamıyla baş döndüren görsel sunum şöleniyle benzer mekanlar arasında fark yaratan Köyüm Restoran aynı zamanda insana ve çevreye saygılı bir kuruluş. Akçaalan köyü içerisinde kurulan şirin bir işletme olan restoran köy halkı ile iç içe bir lokasyonda bulunuyor.