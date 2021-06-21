Yöresel Ürünler Pazarı HighWay'de Açıldı!



Yurdun dört bir köşesinden yüzlerce farklı tat ve lezzeti bir araya getiren Altınbağ Yöresel Ürünler Pazarı, Highway Outlet’te açıldı.

Gümüşhane pestilinden Trabzon tereyağına, Kars kaşarından Erzincan tulum peynirine, Beypazarı ürünlerinden Trakya sucuğuna, zeytinyağından çörek otuna birbirinden farklı yöresel lezzetleri Highway Outlet ziyaretçileri ile buluşturacak olan Altınbağ Yöresel Ürünler Pazarı, 18 Haziran-25 Temmuz tarihleri arasında alışveriş merkezinde bulunan iki farklı noktada müşterilerine hizmet verecek. Türkiye’nin 7 bölgesi ve 81 iline özgü yöresel lezzetlerin satışa sunulacağı Yöresel Ürünler Pazarı, otoyol tarafındaki otopark alanı ve C giriş kapısı Yeşil Kundura önündeki alanda faaliyet gösterecek.

Yöresel Ürünler Pazarına tüm ziyaretçilerimiz davetlidir.