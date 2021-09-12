Yöresel ürünler pazarı’nın temeli atıldı

Haber: Ceylan Beykoz

Zübeyde Hanım Camii, Yeni İtfaiye Müdürlüğü Binası, Deprem Müzesi gibi üç önemli projenin temelini atan Bolu Belediyesi, Başkanı Özcan’ın seçim vaatlerinden “Yöresel Ürünler Pazarı”nın da temel atma törenini gerçekleştirdi.

Kılıçarslan Mahallesi’ndeki Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin hemen arkasında 7 bin 500 m2 alanda yükselen “Yöresel Ürünler Pazarı”nın Temel Atma Töreni’ne; Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, önceki dönem belediye başkanlarından Yüksel Ceylan, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

ARZU AYDIN’IN ELEŞTİRİLERİNE CEVAP VERDİ

Törende konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ilk olarak AK Partili siyasetçilere, davet edilmelerine rağmen hiçbir etkinliğe katılmadıkları için serzenişte bulundu. Özcan, AK Parti Milletvekili Arzu Aydın’ı da eleştirerek, “Dün hayatımda en çok şaşırdığım eleştirilerden birisini aldım. Dün bir milletvekilimiz basın toplantısı düzenlemiş ve diyor ki ‘Başkan bey hiç çalışmıyor, sürekli temel atıyor, açılış yapıyor, organizasyon yapıyor ve konser düzenliyor’ diyor. Şimdi bir belediye başkanı bu milletvekilimizin sürekli bu saydıklarını yapıyorsa o zaman senin dediğin ne anlama geliyor. Ben buradan Sayın milletvekilimize iltifatları için teşekkür ediyorum. Biz sürekli temel atmaya, sürekli açılışlar yapmaya ve sürekli organizasyonlar düzenlemeye devam edeceğiz. Kendilerini de bundan sonraki ilk temel atma törenimize huzurunuzda davet ediyorum.” dedi.

“BENİM ÇOK ÖZEL, ÖNEM VERDİĞİM BİR PROJE”

Ardından projeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Özcan, Yöresel Ürünler Pazarı Projesi’nin seçim vaatlerinden biri olduğunun belirterek, “Burası benim çok özel önem verdiğim bir proje. Burası benim hayalimdi. Seçim öncesi vaatlerimden bir tanesiydi. Yalnızca bir yer değişikliği yaptık. Seçim öncesi demiştik ki; Paşaköy’de demiştik. Ama sonrasında baktık o alan İtfaiye için, burası da Yöresel Ürünler Pazarı amacına hizmet etmek için daha uygun.” ifadelerini kullandı.

“MİMARİ AÇIDAN EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR YAPI OLACAK”

Mimarisi ve yeşil çatı uygulamasıyla, projenin Türkiye’deki örnek projelerden birisi olacağını kaydeden Özcan, “Bittiğinde mimari açıdan eşi benzeri olmayan, yeşil çatılı çok güzel bir yapı ortaya çıkacak. Zaten ana hatları şimdiden ortaya çıktı. Kısa sürede biteceğini umuyorum. Buranın ihalesi aslında Mart ayında yapıldı. Yer teslim tarihi 09.04.2021. Buranın müteahhitliğini alan Nadir Gürkan Yetkin kardeşimize 9 Nisan’da biz burayı teslim etmişiz. Ama şu oldu bu oldu derken Nadir biraz geç başladı. Ama telafi edecektir diye düşünüyorum. Sözleşmemize göre buranın en geç Ocak ayında bitmesi lazım. Ancak ben daha önce bitireceğini düşünüyorum.” diye konuştu.

“21 ADET DÜKKÂN BULUNACAK”

Projenin yatırım bedeli ve teknik özellikleri hakkında da bilgiler veren Özcan, “Burası yaklaşık 13 milyon 500 bin TL’ye mal olacak. 7 bin 500 metre kare bir alan üzerine kurulu bina oturum alanı 2 bin 864 m2, toplam inşaat alanı 7 bin 154 m2, açık pazar alanı bin 151 m2, açık dolaşım alanı 2 bin 170 m2, bin 700 m2’lik de yeşil çatısı olacak. 21 adet dükkân bulunacak. Bunlardan 3’ü kafeterya, biri de lokanta olacak. Diğer 17 tanesine de kooperatiflerin ürünleri gelecek. Doğal, organik ürün satan Türkiye’deki meşhur kooperatifler” ifadelerini kullandı.

“BOLU’YA GELEN HER TURİST OTOBÜSÜ BURAYA UĞRASIN İSTİYORUZ”

Özcan, son olarak, projeyi neden Şehirler Arası Otobüs Terminali’nin kuzeyine yaptıklarına da açıklık getirdi. Törene katılanlara “Burayı niye seçtik?” diye soran Özcan, “Bakın Bolu batı gişelerinden girdiğinizde 1 dakika sonra burada oluyorsunuz. D-100’den geldiğinizde de 1 dakika sonra burada oluyorsunuz. Otobandan yılda 55 milyon araç geçiyor. 20-25 milyon arası da D-100’den geçiyor. Öyle kritik bir noktada ki biz şimdiden turizm şirketleriyle, rehberlerle görüşmeye başladık. Bolu’ya Abant’a, Yedigöller’e, Gölcük’e gelen her turist otobüsü buraya bir uğrasın istiyoruz. Buraya geldiğinde vatandaşlar da on binlerce ürünü bir arada görecek. Yine köylülerimiz için de stantlar oluşturacağız.” şeklinde konuştu.

BAŞKAN ÖZCAN’DAN KADIN VE ÇOCUKLARA JEST

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın konuşmasının ardından, yapılan dua sonrası, temel atma törenine geçildi. Başkan Özcan, butona basmak üzere sahneye bu kez protokol üyelerini değil, kadın ve çocukları davet etti. Aralarında Kadın Başkan Yardımcıları Asuman Şentürk Tekin, Gülden Özaydın ve CHP Kadın Kolları İl Başkanı Zuhal Işın Toker’ın da bulunduğu kadın ve çocuklar TIR’daki sahneye çıkarak, Başkan Özcan’la birlikte temsili olarak, Yöresel Ürünler Pazarı’nın temeline beton gönderen butonlara bastılar.