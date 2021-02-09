Yöresel yemeklerimizi hangi üniversite inceledi

Haber: Aysun Beykoz

Seben ilçemize ait yöresel yemeklerin tarifleri, reçete haline getirildi. "Bolu İli Seben İlçesinde Geçmişten Günümüze Yemek Kültürü Üzerine Bir Araştırma" başlığını taşıyan tez çalışması Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilerek yayımlandı. Bolu mutfağının Mengenli aşçılarıyla ün yaptığına dikkat çekilen tezde, sadece Mengen mutfağından ibaret olmayan Bolu mutfağının birçok farklı ilçeden etkilenerek mutfak kültürünü oluşturduğu kaydedilerek bunlardan birisinin de Seben mutfağı olduğu belirtildi. Tez sonucunda, Seben ilçesine özgü 31 yemek ismine ulaşılarak 33 yemek ismine ait tarife erişim sağlanarak, erişilen yemek isimlerinin reçeteleri oluşturuldu.

Yapılan çalışma sonucunda höşmeri hamuru, hamur garması, soğanlama, el el, suya atma, paze, uvmaç çorbası, şalgam galyesi, ekmek ıslaması, yumruktan çıkarma, borana, garalıslaması, kül çöreği, miyane, kabaklı, sütlü çorba olmak üzere 16 adet unutulmaya yüz tutmuş yemeğin olduğu tespit edildi.