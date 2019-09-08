YÖREX 2019 toplantısı TSO’da yapıldı

Haber: Ceylan Beykoz

19-21 Eylül 2019 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek olan 2. Uluslararası Coğrafi İşaretler Zirvesi ve Fuarı ile 23-27 Ekim 2019 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek olan Yörex Yöresel Ürünler Fuarı’na Bolu ilinin katılımı ile ilgili istişare toplantısı, Ticaret ve Sanayi Odası’nda Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş evsahipliğinde yapıldı. Toplantıya Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Feridun Yılmaz, Mudurnu Belediye Başkanı Necdet Türker, Göynük Belediye Başkan Yardımcısı Samet Çetinbaş, Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan, Göynük Ziraat Odası Başkanı İdris Armağan, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Fazıl Karaduman, Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Aylin Aydın, MARKA Bolu Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Tolga Kaya, Mengen, Mudurnu ve Göynük Kaymakamlıkları, Gerede Belediyesi, Bolu Bağışçılar Vakfı gibi Bolu ilinde tescilli ve başvurusu devam eden coğrafi işaretlerin sahibi kurumların yetkilileri ve yöresel ürün üreticisi firmaların temsilcileri katıldı.

Toplantıda 19-21 Eylül 2019 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek olan 2. Uluslararası Coğrafi İşaretler Zirvesi ve Fuarı ile 23-27 Ekim 2019 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek olan Yörex Yöresel Ürünler Fuarı’na Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafına tahsis edilen standlar aracılığıyla il olarak sağlanacak katılımın ayrıntıları görüşüldü. Toplantıda konuşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, coğrafi işaretler ve yöresel ürünler konusunun üzerinde gerek TOBB, gerekse Oda olarak önemle durduklarını ifade ederek, söz konusu organizasyonlara İl olarak aktif bir katılım sağlayıp İlimizde coğrafi işarete konu olan ve ayrıca yöresel değer taşıyan ürünlerin tanıtımı süreçlerine tüm kurum ve kuruluşlardan destek ve katkı beklediklerini ifade etti. Yöresel ürünlerin ticarileştirilmesi ve ekonomiye en verimli biçimde kazandırılması konusunun da en önemli gündem maddelerinden birisi olduğunu belirten Ateş, Oda olarak bu süreçte tüm kuruluşlarla işbirliği içinde sonuç odaklı çalışmalar yürütmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Bolu YDO Koordinatörü Tolga Kaya tarafından Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi ve YÖREX organizasyonları ile ilgili bilgilendirme sunumu yapılırken, katılımcılarla bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu. Salonda ayrıca tescilli ve başvurusu devam eden coğrafi işaretli ürünlerin gösterimi de yapıldı.