YÖREX Fuarı’nda Bolu Rüzgarı

Haber: Volkan Yılmaz

23 Ekim 2019 Çarşamba günü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da katılımıyla Anfaş Fuar Merkezi’nde açılışı yapılan fuarda, Bolu standına gün boyu katılımcı ve ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş’in başkanlığında, TSO Başkan Yardımcısı Mustafa Özkoparan, Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Aylin Aydın, TOBB Bolu İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Emine Yüce ve Kurul Üyesi Yasemin Karaağaç, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile ilçe belediyeleri yetkililerinin ve yöresel ürün üreticisi firmaların yer aldığı Bolu standını başta TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere, valiler ve belediye başkanları, oda ve borsa başkanları, ulusal basın temsilcileri ve çok sayıda konuk ziyaret ederken, standda İlimizin tescilli ve tescil süreci devam eden coğrafi işaretli ürünleri ile diğer yöresel ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.