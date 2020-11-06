Yorglass’ın hedefi büyük

Haber: C. Kutay Aykan

Dünyanın en büyük beyaz eşya üreticilerinden Türkiye’de sektör her ne kadar pandeminin olumsuz etkisi altında kalsa da hızla toparlanıyor. Bolu ve Eskişehir'deki iki fabrikasıyla dünya markalarına özel cam çözümleri geliştiren Yorglass, hem üretimini hem de ihracatını Çerkezköy'de inşaatı süren yeni fabrikasıyla da arttırmayı hedefliyor. Ürettikleri camların yüzde 35'ini AB ülkelerine ihraç ettiklerini söyleyen Yorglass CEO'su Semavi Yorgancılar, bir Türk firması olarak Avrupa'da yüzde 20'ye ulaşan pazar paylarını artırmaya odaklandıklarını belirtti. Türkiye'de hemen her evde kullanılan beyaz eşyaların camlarında imzası bulunan Yorglass Beyaz Eşya, Türkiye'de yüzde 50, Avrupa'da ise yüzde 20'lik pazar payı ile sektöre öncülük ediyor. Bolu ve Eskişehir fabrikalarında son teknoloji üretim parkuru ile üretim yapan ve pişirici camlar, buzdolabı camları ve kombi camları olarak 3 ana grupta özel cam çözümleri sunan Yorglass Beyaz Eşya, Çerkezköy'de yılsonunda devreye alacağı fabrikasıyla kapasitesini yüzde 20 artıracak.

Pandeminin tüm olumsuz etkilerine rağmen çalışmalarına ve yatırımlarına devam eden Yorgancılar, “Endüstri 4.0 altyapısına sahip, online kontrol edilebilen, çok hassas üretim proseslerimiz sayesinde müşteriye özel üretim yapabiliyoruz. Bu da bizi global pazarda rekabette öne çıkarıyor. Avrupa'da yüzde 20 pazar payımızı artırmak istiyoruz. Yeni fabrikamızla birlikte ihracatımızı da önümüzdeki beş yılda iki katına çıkaracağız. Ülkemiz Çin'den sonra en büyük beyaz üreticisi. Katma değerli ve uluslararası standartlardaki üretim teknolojimiz ile Türkiye'nin bu alandaki gücünü artırmak en büyük hedefimiz” diye konuştu.

Online izlenebilen üretim hattı ile bir ilk

Sektörün ilk online izlenebilen ve kesintisiz tek akışlı pano camı üretim hattına sahip olan Yorglass Beyaz Eşya, normal cama göre 5 kat daha güçlü olan temperli camlar konusunda da sektörde kalite ve güvencenin adresi olarak öne çıkıyor. Müşteriye özel profilli raf camlarının yanı sıra kombiler için şık tasarıma sahip cam kapaklar da üreten Yorglass Beyaz Eşya, konusunda uzman ÜRGE ekibi ile ürün ve çözümler geliştiriyor.