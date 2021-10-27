Yorglass’tan kan bağışı

Haber: Uğur Balaban

Endüstriyel cam işleme sektöründe etkin faaliyetler gerçekleştiren Yorglass, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ediyor ve kan bağışı etkinleri düzenliyor. “Kahramanlık Kanımızda Var!” diyen Yorglass çalışanları, Türk Kızılay ile beraber hayata geçirilen etkinlik boyunca kan ve kök hücre bağışında bulundu.

TÜRK KIZILAY İLE ‘HAYAT VER’

Yorglass CEO’su Semavi Yorgancılar, üretim tesislerinden Bolu ve Manisa işletmelerinde gerçekleştirilen kan bağışı etkinliklerinin oldukça anlamlı olduğunu söyledi. Yorgancılar, “Yorglas’ın yarım yüzyıla dayanan tarihi boyunca toplumsal fayda çalışmalarına yönelik birçok değerli etkinlik gerçekleştirdik. Ancak kan bağışı etkinliğinin önemini ayrıca belirtmem gerekiyor çünkü kan, hayat vermek demek. Dolayısıyla bağışlanan miktar ne kadar çok olursa, kurtulacak hayat sayısı da o kadar artıyor. Bundan dolayı Türk Kızılay ile birlikte yaptığımız bu iş birliğinden gurur duyuyor, kan bağışı yapmaya devam edeceğimizin sözünü veriyoruz” diye konuştu.