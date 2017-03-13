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13 Mart 2017 Pazartesi
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    • Young Business Academy başlıyor

    Genç MÜSİAD Bolu Şubesinin üniversiteli gençleri iş hayatına hazırlamak ve kariyer planlamalarına vizyon katmak için hazırladığı Young Business Academy (YBA) ön kayıt işlemleri başlıyor.

    13 Mart 2017 Pazartesi 09:24
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    Young Business Academy başlıyor

    Haber: BMA

    Genç MÜSİAD Bolu Şubesinin üniversiteli gençleri iş hayatına hazırlamak ve kariyer planlamalarına vizyon katmak için hazırladığı Young Business Academy (YBA)  ön kayıt işlemleri başlıyor. YBA programının ön kayıt işlemlerini başlatan Genç MÜSİAD bir basın açıklaması yayınladı. Açıklamalarda bulunan MÜSİAD Gençlik Kurulu Başkanı Mehmet AYDIN , MÜSİAD Gençlik Kurulunun MÜSİAD tecrübesini ‘yüksek ahlak ve ileri teknoloji’ ilkesiyle ile birleştirerek, genç girişimci ve yöneticilere aktaran, toplumsal dayanışma ve paylaşma kültürü ile gençliğin sosyal ve ekonomik anlamda kalkınması yolunda mücadele eden, geleneğine bağlı olarak geleceğe yön veren, genç ve şuurlu bir bakışı oluşturma ilkesiyle yola çıktığını söyledi. Aydın, “Bu ilkeler doğrultusunda, sanayi ve iş çevreleri ile yetişen gençler arasında bir köprü vazifesi gören gençlik kurulumuz, gençleri iş hayatına hazırlayacak bir genç iş akademisi kuruyor. Young Business Academy Projesi kapsamında alanında uzman kişilerin eğitimleri, girişimci-yatırımcı buluşması ile seçilecek öğrencilere eğitim verilecektir. Türkiye’nin önde gelen iş adamları, akademisyenler ile iş dünyasının önde gelen isimlerine ev sahipliği yapacak YBA Projesi ile üniversite okuyan vizyon sahibi gençler, Alanında uzman, CEO, girişimci ve yöneticilerin eğitmen olarak yer alacağı projede bir araya gelme fırsatı bulacaklar” diye konuştu.Aydın, eğitimlerin ücretsiz ve sertifikalı olacağını dile getirerek, “Verilecek eğitimler; etik ticaret, inovasyon, girişimcilik, kişisel gelişim ve iletişim konularında olacak. Başvurular https://docs.google.com/forms/d/1PVRAlXEwta1IfcO3EJ7iwi-uuG5Y9t7FVkPFtEqHls4/edit adresinde yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.



    Anahtar Kelimeler: Genç, MÜSİAD, Bolu, Şubesinin, üniversiteli

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