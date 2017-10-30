Haber: Gönül Olutürk

Genç MÜSİAD’ın 25 yaş altı lisans veya ön lisans programında okuyan, özgüveni yüksek, hedefleri olan, kararlı, girişimci ve yeniliklere açık ahlaki disipline önem veren bireylerin iş hayatına atılmadan önce kendilerinde bulunması gereken donanımları sağlamayı hedeflediği Young Business Academy BOLU (YBA) projesinin ikincisi ekim ayı içerisinde hayata geçiyor. Genç MÜSİAD Bolu Şube Başkanı Mehmet Aydın yaptığı açıklamada; “Lisans ve önlisans öğrencisi kardeşlerimizi iş hayatına hazırlamak amacıyla genel merkezimizin hayata geçirdiği Young Business Academy yani Genç İşadamı Yetiştirme Akademisi projesini 2017 başında başlatmıştık yoğun talep doğrultusunda ekim ayı içerisinde ikinci programı başlatacağız” diye konuştu. Projeye 18-25 yaş arası üniversite öğrencilerinin başvuru yapabileceğini belirten Aydın, 2017 başında 2 ay süre ile gerçekleştirilen Young Business Academy, KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Yabancı dil eğitimi, İş adamlarıyla fikir sermaye buluşması ve seminerlerin ardından MÜSİAD Bolu Şubesinde gerçekleştirdiği Sertifika Töreni ilkini tamamlamıştı. Şubemizde gerçekleştirilecek olan YBA 2017’nin ikincisini CEO,uzman, girişimci ve yöneticilerin vereceği 2 aylık özel eğitimle, eğitime katılacak tüm gençlere girişimcilik ve liderlik yolunda ivme kazandırmaya devam edecek. Türkiye’de tanınmış alanında uzman, CEO, girişimci ve yöneticilerin gençlerle buluşacağını belirten Aydın, başvuruların 03 Kasım Cuma günü sona ereceği ifade etti. Başvurmak isteyen gençlerinhttps://goo.gl/forms/6Sl7s3MJnFeMjuEE3adresinden başvuruda bulunabileceklerini kaydeden Aydın, “25 yaş altı lisans veya ön lisans programında okuyan, iş hayatına atılmadan önce kendilerinde bulunması gereken donanımları sağlamayı hedefleyen öğrenci arkadaşlarımızı bekliyoruz” dedi. Aydın proje kapsamında toplam 30 öğrencinin eğitime alınacağını da sözlerine ekledi.