Haber: Semih Baykal

Bolu’da yaşayan Yozgatlılar 18 Şubat Pazar günü Bolu Turizm ve Otelcilik Lisesinde tanışma ve kaynaşma gecesinde bir araya gelecekler. Yapılacak olan etkinliğe ilimizde yaşayan tüm Yozgatlıları davet eden Dernek Başkanı Mustafa Demirel; “Bolu Yozgatlılar kültür ve yardımlaşma derneği 18 Şubat 2018 tarihinde Bolu turizm ve otelcilik lisesinde saat 19:00 da Bolu da yaşayan Yozgatlı hemşerileri bir araya getiriyor. Buluşmada Yozgatlı hemşeriler birbirleriyle tanışacak ve katılanlara Yozgat’a ait arabaşı ikramı yapılacaktır. Programa Bolu’da yaşayan tüm Yozgatlı hemşerilerimiz davetlidir” dedi. PROGRAM: Açılış konuşması, arabaşı ikramı, dilek ve temenniler, kapanış. İrtibat Mustafa Demirel: 0532 730 4381