Yozgat’tan madalya ile döndü



Haber: S. Özge Yücel

Yozgat'ta düzenlenen Okul Sporları Gençler B Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi. Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 64 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden kadın ve erkek 702 sporcu katıldı.4-6 Mart 2022 tarihlerinde Yozgat'ta gerçekleştirilen "Türkiye Okullar arası Genç Kadınlar Güreş Şampiyonası"ndan Güreş Antrenörü Özgür Okar’ın öğrencisi Bolu’ya madalya getirmeyi başardı. Bolu Spor Lisesi’nde öğrenim gören Esmanur Tekin 49 kiloda 3. Olarak ilimize Bronz madalya ile döndü.