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20 Nisan 2017 Perşembe
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    • YSK Hakkında suç duyurusunda bulundu

    Vatan Partisi Bolu İl Başkan Vekili Av.Ömer Yasa, Yüksek Seçim Kurulu üyeleri hakkında suç duyurusu yaptı.

    20 Nisan 2017 Perşembe 12:50
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    YSK Hakkında suç duyurusunda bulundu
    Haber: Kasım ŞAHİN

    Ömer Yasa, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yollanmak üzere Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçesini verdi. Yasa, konu hakkında şunları söyledi;

    Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye Cumhuriyetinin tarihinde görülmemiş biçimde ilk kez hem de oy birliğiyle suç oluşturacak bir işlem yapmıştır. 298 sayılı yasanın 98 ve 101. Maddeleri ile Halkoylamasının kurallarını belirledikleri Genelge hükümlerini yok sayarak verilen karar tamamen hukuk dışıdır. Bu suçun cezasız kalmaması gerekir.

    Seçim Hukukuna göre İlçe, İl veya Yüksek Seçim Kurullarına yapılacak “itiraz” veya “şikayet” adını taşıyan iki başvuru biçimi vardır. Bu başvurular mutlaka belgeye dayanmalıdır.

    Yüksek Kurulda yasa gereği oy hakkı olmadan gözlemci olarak görev yapan 4 parti temsilcisinden biri olan Recep ÖZEL adlı AK Parti Temsilcisi , “… bazı sandıklarda oy pusulalarının veya oy zarflarının ilçe seçim kurulu ve Sandık Kurulu Mühürü ile mühürlenmediği yoğun bir şekilde tespit etmiş bulunmaktayız” diyerek ve hiçbir belgeli kanıt sunmadan kaç tane olduğu belirsiz ama geçersiz olduğu kesin zarf ve pusulaların geçerli saymasını istemiş, kurul da aynı gerekçeyle isteği kabul etmiştir.

    Herkes halkoylamasının kesinleşmesi veya yenilenmesi telaşındayken öyle veya böyle bu suç cezasız kalmamalı, gelecekte tüm hukukçulara ibret oluşturacak bir kovuşturma yapılmalıdır.

    47 yıllık bir hukukçu ve 20 yıla yakın yargıçlığım sırasında Şeçim Kurulu üyeliği ve başkanlıkları yapmış bir uygulamacı olarak susamazdım. Derhal bir dilekçe hazırlayarak internetteki Change.org sitesi üzerinden imza kampanyası başlattım. İmzalar 100.000’i geçince ıslak imzalı dilekçeyi işleme koyacağımı da duyurdum 48 saat olmadan imza sayısı 101.242’i geçtiğinde harekete geçtim.

    Ergenekon, Kumpas, Balyoz gibi bir çok davada suç işlediklerini söylediğimiz yargıç ve savcılar hakkında meslektaşlarımızın yaptığı şikayette yıllarca işleme konulmadı. Ama bildiğiniz gibi artık bugün o suç işleyen yargıç ve savcılar ya tutuklu veya kaçak durumundalar. Bu dilekçemize bugün işlem yapılmasa bile kayda alınmıştır ve günün birinde mutlaka “EDEN BULACAKTIR”  

    Anahtar Kelimeler: Vatan, Partisi, Bolu, İl, Başkan

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