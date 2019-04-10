YSK’dan 7 maddelik istek

HABER: AYSUN BEYKOZ

CHP Bolu İl Başkanı H. Kazım Karsu imzalı açıklamada Yüksek Seçim Kurulu’na 7 Maddelik Çağrıda bulundu. Karsu açıklamasında, “YSK yasalara ve daha önce benzer olaylar karşısında aldığı kararlara uymak zorundadır. YSK seçimde kaybedenlerin, devletin gücünü kullanarak, ürettikleri yasa dışı gerekçeleri reddetmek zorundadır.YSK, iktidar sahiplerinin YSK üzerinde kurdukları baskılara boyun eğmemek zorundadır. YSK, ‘Demokrasi değil, Seçimsiz bir Türkiye’ isteyen iktidar sahiplerine, dur demek zorundadır. YSK, ‘Hukukun üstünlüğü mü? Yoksa iktidar sahibi üstünlerin hukuku mu?’ Buna açık ve net cevap vermek zorundadır. ‘YSK’da Hakimler mi var? Yoksa iktidar sahiplerinin taşeronlaştırmak istediği kişiler mi?’ Bunu demokrasiden yana kararlarıyla göstermek zorundadır. Özetle, İktidar sahiplerinin güçlerini kullanarak, demokrasiye karşı kurulan kumpası, YSK bozmak zorundadır… Bu YSK’nın tarihsel sorumluluğudur” ifadeleri kullanıldı.