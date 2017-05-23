Haber: Faruk ÇİDEM

Kaza akşam saatlerinde D-100 Karayolu Çıkanlar Mahallesi kesiminde meydana geldi. TIR sürücüsü 46 yaşındaki Kadir Perçin, bir anlık dalgınlık sonucu az kalsın hayatını kaybediyordu. Dikkat şekilde TIR’ın kasasını açan sürücü Perçin, inşaat malzemesi olan ytongların altında kaldı.

Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ve vatandaşların yardımıyla ytong yığını altından kurtarılan sürücü Perçin’e ilk müdahale olay yerinde yapıldı. İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine Acil Servisine kaldırılan 14 DJ 407 plakalı TIR’ın sürücüsü Kadir Perçin’in ayağının karıldığı ve tedavi altına alındığı belirlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.