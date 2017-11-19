Haber: Semih Baykal

İlimizin tecrübeli ve başarılı gazetecilerinden Doğan Haber Ajansı(DHA) eski muhabiri, Bolu Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesi Mutlu Yuca’nın ve İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesinde çalışan Şennur Yuca’nın annesi Müşerref Yuca, uzun zamandır Ankara’da tedavi görüyordu. Hacettepe Üniversitesinde tedavi gören Müşerref Yuca, hayata gözlerini yumdu. Merhumenin cenazesi 20 Kasım (yarın) Pazartesi günü Siteleler Camiinde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Çığırtkanlar Mezarlığında toprağa verilecek. Olay Gündem Gazetesi olarak Merhuma rahmet, acılı ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileriz.