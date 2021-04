“Yüce Allah bizleri mahcup etmesin”

Haber: N. Halid Altundal

Geçtiğimiz hafta Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım tarafından Bolu Ülkü Ocakları Başkanlığına atanan Cihan Özkalem, yazılı bir açıklama yaptı. Ülkü Ocakları İl Başkanı Cihan Özkalem yaptığı açıklamada, “Neferi olmaktan onur ve gurur duyduğumuz kutlu davamızda, bugüne kadar bayrağı hakkıyla taşımış olan, lekelemeden, kirletmeden, yere düşürmeden bizlere teslim eden değerli dostum, çocukluk arkadaşım, iki dünya kardeşim Sayın İsmail Akgül Başkanımızdan ve geçmiş dönemlerde Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanlığı görevini yürüten tüm başkanlarımızdan Allah razı olsun. Bizler de bu kutsal emanette; Allah'ın izni ve inayetiyle ehline teslim edeceğimiz gün ve saate kadar yüksek vazife duygusuyla azalmayan, azalmayacak ve azımsanmayacak mücadele aşkı ile ‘bayrağı’ kirletmeden taşıyacağız” dedi.

“HER TÜRLÜ FEDAKARLIĞI VE ÖZVERİLİ ÇALIŞMALARI YAPMAYA HAZIRIZ”

Özkalem açıklamasının devamında ayrıca, “Ülkü Ocakları yetişmiş kadrosu, zengin birikimi ve yarım asrı geçen tecrübesiyle her daim her göreve hazır, Ülkücü Hareket’in Lideri Devlet Bahçeli Bey’in ve Genel Başkanımız Ahmet Yiğit Yıldırım Beyin emrindedir. Ülkü Ocakları olarak her türlü fedakarlığı ve özverili çalışmaları yapmaya hazırız. Zora talip olan, imkânsızlıklar içinden hilal gibi doğan Milliyetçi - Ülkücü Hareket’in mensupları olan bizler Davanın şanlı bayrağını onurla ve gururla maziden atiye taşıma arzusu içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

“YÜCE ALLAH BİZLERİ MAHCUP ETMESİN”

“Şehitlerimizin emaneti olan bu görevimiz ağır, sorumluluğumuz çoktur” diyen Özkalem son olarak ise şunları söyledi: “Zorlukların üstesinden gelmek için kudretimiz; damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur! Geleceğin Güçlü Türkiye'sinin inşası; Ülkü Ocakları'nın omuzlarında bir sorumluluk ve Ülkü Ocaklıların yüreklerinde bir ateştir. Bizler bu inançla, birlik ve beraberliğimizin verdiği güçle, hedefimiz uğrunda aşamayacağımız engelin ve varamayacağımız hedefin olmadığını biliyoruz. Hedefimiz uğrunda vicdanımızla, aklımızla ve fikirlerimizle dönemlere hapsolanların inadına devirler üstüne yükseleceğiz! Yüce Allah bizleri mahcup etmesin. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!”