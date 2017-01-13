Haber: Kasım ŞAHİN

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle evinde tedavi gören 84 yaşındaki 4 çocuk babası Mevlüt Yüceer, öğle saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayata gözlerini yumdu.

İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer’in vefat eden babası Mevlüt Yüceer’in cenazesi Cumartesi günü doğum yeri olan Kırha köyünde kılınacak öğle namazı ve cenaze namazı sonrası toprağa verilecek. Olay Gündem Gazetesi olarak Yüceer ailesine başsağlığı, merhuma ise Allah’tan rahmet dileriz.