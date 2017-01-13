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13 Ocak 2017 Cuma
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    • Yüceer Babasını kaybetti

    İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer’in babası Mevlüt Yüceer geçirdiği ani rahatsızlık sonucu yaşama gözlerini yumdu. Yüceer uzun süredir kalp yetmezliğine bağlı kronik rahatsızlık sebebiyle tedavi görüyordu.

    13 Ocak 2017 Cuma 15:56
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    Yüceer Babasını kaybetti

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle evinde tedavi gören 84 yaşındaki 4 çocuk babası Mevlüt Yüceer, öğle saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayata gözlerini yumdu.

    İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer’in vefat eden babası Mevlüt Yüceer’in cenazesi Cumartesi günü doğum yeri olan Kırha köyünde kılınacak öğle namazı ve cenaze namazı sonrası toprağa verilecek. Olay Gündem Gazetesi olarak Yüceer ailesine başsağlığı, merhuma ise Allah’tan rahmet dileriz.

    Anahtar Kelimeler: İl, Genel, Meclis, Başkanı, Yaşar

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