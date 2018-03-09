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09 Mart 2018 Cuma
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    • Yüceer, Boluluları Kongreye davet etti

    İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer yaptığı açıklama ile Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 11 Mart Pazar günü gerçekleşecek olan AK Parti Bolu 6. Olağan İl Kongresine tüm Bolu halkını davet etti.

    09 Mart 2018 Cuma 12:27
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    Yüceer, Boluluları Kongreye davet etti
     Haber: BMA

    AK Parti Bolu 6. Olağan İl Kongresi 11 Mart Pazar günü saat 12’de gerçekleşecek. Hazırlıkların devam ettiği Kongre öncesinde İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer de yaptığı açıklama ile Boluluları Kongreye davet etti.

    Yüceer açıklamasında şu ifadeleri kullandı; “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan partimizin 6. Olağan Kongresini gerçekleştirmek ve halkımızla buluşmak için Bolu’ya geliyor. Ülkemizin içinde bulunduğu zor şartlara rağmen bizim birlik ve beraberlik içinde olmamız ve kenetlenmemiz gerekiyor. İnşallah Pazar günü en güzel şekilde kongremizi yaparak Kutlu Yürüyüşümüze devam edeceğiz. İl Başkanımız Nurettin Doğanay ve ekibi ile görev aldığı günden itibaren yoğun bir şekilde ve uyum içinde çalışıyoruz. Şehrimiz için önemli kararlarda alınıyor. İnşallah kongre sonrasında da yeni bir motivasyonla hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Kongreler milletimizin Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın etrafında olduğunu ve kayıtsız şartsız destek verdiğini göstermesi açısından büyük önem taşıyor. Buradaki kalabalık ve coşku hem onları motive ediyor hem de dünyaya bir mesaj veriyor. Bu vesile ile kongremizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tüm halkımızı 11 Mart Pazar günü saat 12’de Karaçayır Spor Salonunda gerçekleşecek olan AK Parti Bolu 6. Olağan İl Kongremize katılmaya ve Cumhurbaşkanımızla kucaklaşmaya davet ediyorum.”

    Anahtar Kelimeler: İl, Genel, Meclis, Başkanı, Yaşar

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