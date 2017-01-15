Kırha Köyü'nde düzenlenen cenaze törenine Bolu Valisi Aydın Baruş, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bakan Yardımcısı Yüksel Çoşkunyürek, AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Bolu Belediyesi Başkan Vekili Kazım Konak, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar, Karacasu Belediye Başkanı Celal Beydili, Taşkesti Belediye Başkanı Saim Çevik, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Adil Esen, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, AK Partili yöneticiler ve vatandaş katıldı.

Yoğun bir katılımın olduğu cenaze töreni ile ilgili olarak kendisini bu acılı gününde yalnız bırakmayanlara teşekkür eden İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer, “Babamız Mevlüt Yüceer'i son yolculuğuna uğurladık. Bu acılı günümüzde gerek telefonla arayarak, gerekse sosyal medya mesajlarıyla taziyelerini bildiren, cenazemize gelerek bizleri yalnız bırakmayan tüm eş, dost ve akrabalarımıza teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun” dedi.

Birleşik Medya Ajans (BMA)