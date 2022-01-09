Yüceer, “İstersem Mengen’e Para Göndermem”

Haber: C. Kutay Aykan

İl Genel Meclisi Ocak ayı son toplantısını Cuma günü gerçekleştirildi. Gündem maddesi Seben’e yapılacak olan 100 bin liralık ödenekte olan, 50 bin lirası personel giderleri, 50 bin lira ise diğer işler olduğu maddeye açıklık getirildi. CHP’li İl Genel Meclis Üyesi Eyüp Beşli, Meclis olarak verilecek paranın tahsiste adı yazılmalıdır. Diğer işler diye bir ödenek olamaz, Sayıştay raporları ortada. Yapmış olduğunu bu iş yasaya aykırı diye uyardı. Uyarılar sonrası tartışmalar alevlendi.

Yapılan görüşmede söz alan CHP İl Genel Meclis Üyesi Eyüp Beşli, başkan olarak tarafsız, adil ve yasalara göre hareket etmelisiniz, dedi. Başkan Yaşar Yüceer, “Başkan benim. Siz Mengen’e para istiyorsunuz. İstersem Mengen’e para göndermem” demesi üzerine tansiyon yükseldi. Beşli, “Bu şekilde konuşamazsınız”, demesine rağmen, Başkan Yüceer, “Onu ben bilirim” diyerek Beşli’nin sözünü kesti. Sonrasında söz alan CHP Gurup Başkanı Erhan Beykoz, “Siz Mengen’i tehdit mi ediyorsunuz, kimin parasını kime vermiyorsunuz. Bu şekilde konuşmak yakışmıyor” açıklamasında bulundu. CHP Kıbrıscık Meclis Üyesi Alaattin Karadoğan’da, “Bizi baskı altına alarak istediğinizi yapamazsınız” diyerek tepkisini ortaya koydu. Seben ödeneği maddesi, Ak Parti oylarının oy çokluğuyla kabul edildi. Başkan Yüceer, tartışmaların son bulmasını için diğer maddelere geçti. Mengen Ak Parti Meclis Üyesi H. Şenkal Aykan, eniştesinin vefatı dolayısıyla izin alarak meclise gelmedi.