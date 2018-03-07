8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir açıklama yaparak, bir milletinin temelini oluşturan ailenin en önemli ferdinin kadınlar olduğunu dile getiren İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer, “Kadınlarımız ülkemizde gün geçtikçe sosyal, siyasal ve ekonomik hayatın içerisinde hak ettikleri yeri elde etme konusunda çok başarılı bir şekilde çalışmaktadırlar” diye konuştu.
Kadınlarımızın, bir anne yada anne adayı olarak son derece önemli bir konumda bulunduğuna dikkat çeken Meclis Başkanı Yaşar Yüceer açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Bir ülkenin gelişmişliğinin ve çağdaşlığının önemli göstergesi, Kadınların toplumsal ve siyasal yaşamdaki konumudur. Türk kadını, tarihimizin en eski dönemlerinden içinde bulunduğumuz çağa kadar toplumsal hayatımızın, millet ve devlet yapımızın odağında yer almış, her dönemde ihtiyaç hissettiğimiz fedakarlıkların en yücesini yapmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.”
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