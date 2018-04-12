Haber: BMA

İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, Cuma gecesi idrak edeceğimiz Miraç Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı. Yüceer kandil mesajında şu ifadeleri kullandı; “Allah’ın sonsuzluğuna, birliğine ve büyüklüğüne yapılan en görkemli yolculuk olan Miraç, aynı zamanda her insanın kendi semasına, iç dünyasına yapması gereken bir yolculuktur. Miraç Kandili, Peygamber Efendimizden ilham alarak günahlardan arınmak, bireyin, toplumun ve insanlığın yükselişi üzerinde tefekkür etmek için en güzel vesilelerden biridir. Modern zamanların telaşı içerisinde çok kolay yitirilen manevi değerleri tekrar kazanmak, sevdiklerimizle ve tüm müminlerle kenetlenmek için de muazzam bir fırsattır. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm halkımızın Miraç Kandilini tebrik eder, Bolumuza, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, esenlik ve mutluluklar getirmesini dilerim