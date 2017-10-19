Haber: BMA

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınlayan İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer, muhtarlara hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Yüceer, kutlaması mesajında şu ifadelere yer verdi: “Mahallelerimizin, köylerimizin Bolumuzun her türlü ihtiyacını tespit edip, bütün kesimlerine, bütün renklerine hizmet sunmak hususunda emeğini esirgemeyen, bizlerle mahallelerin gelişimi ve değişimi hususunda çözüm ortaklığı yapan, gerek milleti, gerekse devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten, toplumsal barış, eşitlik ve adalet gibi kutsal değerlere sahip çıkan muhtarlarımıza hizmetlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bu kapsamda gece-gündüz birlikte mesai harcayarak, Bolumuzun ve ilçelerimizin eksiklerini ve sıkıntılarını birlikte gidermeye çalıştığımız tüm Muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”