Yüceer “Su sorunu çözüldü”

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu Merkeze yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Örencik köyünde otel inşaatı sırasında su borularının patlaması ile birlikte yaşanan su sorunu ile ilgili İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer açıklamalarda bulundu. Köy halkının banyo yapamadığı, bulaşıklarını artezyen suyuyla bahçede yıkadığı köyde su sorunun çözüldüğünü ifade eden Yüceer “Oradaki otel inşaatından dolayı insanlar orada kazı yaparken köyün grup suyunun ishale hattını patlatmışlar. Bu konuda bizden destek istemişler biz kepçe göndermişiz. Oradaki patlakları gidermek için anında müdahale etmişiz. Ancak patlamadan dolayı boruların içerisine taş, kum, çamur gibi maddeler kaçtığı için tıkanıklığa sebep olmuş. Bize bu geldiği zaman bilgimiz olduğu zaman hemen gece gündüz demeden çalışmalara başladık. Buradaki borular 110’luk özel borulardır. Ve böyle bir boruda hiçbir satıcıda hazır olmaz. Anında fabrika ile özel iletişime geçerek yapılabilecek en kısa süre içerisinde boruları özel çektirdik ve şuanda dün itibariyle borular döşendi, vatandaşın suyu akıyor. Burada gerçek olan şey şu hiçbir kimsenin su istimali yada ilgilenmemesi söz konusu bile değildir. Oradaki mağduriyetin sebebi oradaki otel çalışmasında grup suyunun borularını patlatmasından kaynaklı bir sıkıntı var” dedi.

“Ceza yerine hizmet etmeyi düşünüyoruz”

Kamu malına zarar verilmesinden dolayı otel inşaatı yüklenici firmasına ceza verilip verilmeyeceği ile ilgili de açıklama yapan Yüceer “Buradaki bakış açımız da şudur. Biz ceza yerine hizmet etmeyi düşünüyoruz. Hiç kimse özellikle su noktasında bilerek ya da isteyerek zarar verme düşüncesi içerisinde olacağını asla tahmin etmiyorum. Bu istemeden oluşmuş bir şeydir diyorum. Biz Özel İdare olarak, İl Genel Meclisi olarak en hızlı bir şekilde konuya müdahil olduk ve şuanda suları akıyor” ifadelerini kullandı.