​Yüceer tekrar seçildi

Haber: N. Halid Altundal

Bolu İl Genel Meclisinde seçim heyecanı vardı. İl Genel Meclisi’nin Nisan ayı toplantısında yeni meclis başkanı ve başkanvekilleri seçimi gerçekleştirildi. Toplantıda ilk olarak İl Genel Meclisi Başkanlığı seçimi yapıldı. AK Parti Grubu mevcut Başkan Yaşar Yüceer’i, CHP Grubu ise Alaattin Karadoğan’ı aday olarak gösterdi. Gizli oylama ile yapılan seçim sonrası Yaşar Yüceer 22 oyun 15’ini, Alaattin Karadoğan ise 5’ini aldı. 2 boş oy kullanılan seçimde Yaşar Yüceer tekrar İl Genel Meclisi Başkanı seçilerek güven tazeledi.

Başkan seçimi sonrası başkanvekilleri seçimine geçildi. Meclis 1. başkanvekilliğine AK Parti Grubu Üzeyir Ercivan’ı, CHP Grubu ise Erhan Beykoz’u aday gösterdi. Yapılan gizli oylama sonucunda 22 oyun kullanıldığı seçimde Üzeyir Ercivan 14, Erhan Beykoz 6 oy aldı. 2 boş oy kullanılan seçim sonucuna göre Üzeyir Ercivan Meclis 1.Başkanvekili seçildi.

Meclis 2. Başkanvekilliğine ise AK Parti’den Zerrin Yavuz Açıkalın, CHP’den ise Erdal Tombak aday oldu. Yapılan gizli oylama sonucunda Zerrin Yavuz Açıkalın 22 oyun 16’sını alarak Meclis 2. Başkanvekili seçilirken Erdal Tombak 5 oy aldı. 1 oy ise boş çıktı.

Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2021, 12:34