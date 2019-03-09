Yüceer teşekkür etti

Haber: Aysun Beykoz

2014 yılı Nisan ayında göreve başlayan İl Genel Meclisi’nin 5 yıllık sürecini tamamladığını belirten Başkan Yüceer bugüne kadar hizmet aşkıyla çalıştıklarını seçildikleri takdirden kaldıkları yerden çalışmaya devam edeceklerini belirterek şu mesajı verdi:

“2014 yılı Nisan Ayında göreve başladığımız İl Genel Meclisimizde, 5 yıllık görev süremizin son toplantısını bugün gerçekleştirdik. Acısıyla, tatlısıyla beş yıl boyunca milletimize hizmet aşkıyla gece, gündüz çalıştık. Tabi ki eksiklerimizde olmuş olabilir. Eksiklerimizi de görerek, her yıl bir önceki yılın daha iyisi olsun istediğimiz ve verimli olduğuna inandığımız çalışmaları hayata geçirdik. 23 meclis üyesi olarak uyum içerisinde çalışarak aldığımız kararlara imza atan tüm meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyor, alınan kararların Bolumuza ve ilçelerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Görevimiz süresince her zaman yanımızda olan Milletvekillerimize, İl Başkanlarımıza, tüm teşkilat mensuplarımıza, başta Bolu İl Genel Meclisi Valimiz olmak üzere Özel İdaremiz Genel Sekreteri, şube müdürleri ve değerli çalışanlarımıza, birlikte mesai yaptığımız tüm Muhtarlarımıza teşekkürü bir borç biliyoruz” ifadelerini kullandı.