Haber: BMA

Öğretmenlerin; üstlendiği misyonla 2023 hedeflerine emin adımlarla yürüyen Türkiye'nin geleceğinin inşasında büyük pay sahibi olduğunu belirten ve kendisi de emekli öğretmen olan İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer, 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Öğretmenlik, gücünü sevgiden alan kutsal bir meslektir. Ülkemizin aydınlık geleceğini öğretmenlerimizin alın terinde görüyoruz. Öğretmenlerimiz, güzeli ve her alanda yenileşmeyi savunan, milli birliğimizin, beraberliğimizin, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı büyük bir sabır ve özveri ile yetiştiren, geleceğimizin dönüşüm mimarlarıdır. Bu onurlu mesleğin tüm mensuplarına güvenimizin sonsuz olduğunu belirterek, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, mesleklerini icra ederken şehit olan bütün öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, ülkemizin çocuklarına uzun yıllar eğitim vermiş emekli öğretmenlerimiz ile halen görevleri başında olan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü tebrik ediyorum.”