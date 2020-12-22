Yüceer’den, Özcan’a yayla evi cevabı



Haber:Erdal Tanrıverdi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yayla evleri yıkımıyla ilgili, geçtiğimizgünlerde makamında düzenlediği basın toplantısında yayla evlerinin büyük kısmının İl Özel İdaresi sorumluluk sahasında olduğuna dikkat çekmiş ve yaylada evi olmayan tek siyasetçinin kendisi olduğunu belirtmişti. Toplantıdaİl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer’in de yaylada evi olduğunu belirtmişti.

NÜFUS KAYDIM KÖYDE

Konuyla ilgili olarak Sıcak Gündem programında canlı yayında açıklanmalarda bulunan Yüceer, Özcan’ın da söylediği gibi yaylada evi olduğunu belirterek, “aslen Kırha Köyündenim. İl Genel Meclisi Başkanı olmadan 10 yıl öncesinde rahmetli babamla beraber yapmış olduğumuz iki katlı, altı ahır garaj olacak nitelikte 63 metrekare, arada sırada gidip geldiğimiz bir yayla evimiz var. Yani buna yok mu diyeceğim? Neticede ben de bir köylüyüm. Bir köyün vatandaşıyım ve nüfus kaydım köyde ve bu gerçeği yok demek ya da çarpıtmak uygun değil” ifadelerini kullandı.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Bolu yaylalarında yapılan yıkımlar hakkında konuşmalarına devam eden Yüceer, “Şuan vatandaşlarımız halen yaylalara yeni temeller atıyor. Valimizin 4342 sayılı mera kanunundan aldığı yetki ve sorumluluk çerçevesinde aynı zamandavatandaşlarımızın ve muhtarlarımızın talepleri üzerine yayla alanlarında maksadı aşan alanlar hakkında çalışmalar devam ediyor. Yayla alanlarında maksadı aşan, adeta sahip olma düşüncesiyle çit konularak 5-10 dekarların çevrildiği alanlar mevcut. Valimizin yetki ve sorumluluğu çerçevesinde Tarım İl Müdürlüğü’nün koordinasyonuyla bu alanların yıkım çalışmaları gerçekleşmektedir. Bu noktada 31.12.2017tarihi önemli bir milattır. Yıkım süreci kararlılıkla devam ediyor” şeklinde konuştu.

DİĞERLERİ NE DİYECEK?

Bolu Belediye Başkanı TanjuÖzcan basın toplantısında, yaylalarda villaları olan AK Partili isimleri açıklayarak, “Bolu’dayaylada evi olmayan tek siyasetçi benim. İl Genel Meclisi Yaşar Yüceer’in yaylada evi var. Emekliöğretmen kendisi. Hayvancılık yapıyor mu? Bunların üzerine gidemiyorsunuz. Eski BelediyeBaşkanı Alaaddin Yılmaz’ın iki ayrı yaylada evi var. Bize bu talimatları gönderen sayın valimizede söylüyorum. Önce bunlarla ilgili bize talimat versinler” ifadelerini kullanmıştı.