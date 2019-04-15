Yücel  güven tazeledi

Haber: Aysun Beykoz

İzzet Baysal Sanayi Sitesi Olağan Genel Kurulu’nu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirdi. Geçtiğimiz Pazar günü Bolu Elektrikçiler ve İnşaat Sanatkarları Odası’nda yapılan Genel Kurula Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da katıldı. Genel Kurulda mevcut Başkan Salim Yücel ve Başkan Adayı Hasbi Güner’in olmak üzere 2 liste yarıştı. Yapılan oylamalar sonucunda Salim Yücel 114 oyla yeniden başkanlığa seçilirken, Hasbi Güner ise 35 oyda kaldı.

Başkanlığa seçilerek güven tazeleyen Salim Yücel yeni dönem için şu vaatlerde bulundu:

“1- Sanayi Sitemizle yapımı devam eden yeni sanayi arasında kalan sulama kanalının sanayi sitemiz alanına katma çalışmasının yapılması,

2- Sanayimizin Güney tarafında bulunan Arsanın yeşil alandan Ticari alana çevrilmesi çalışmasının başlatılarak Bolu Belediyesi ile görüşülüp imar tadilatı çalışmalarının başlatılması ve imar Tadilatı işlemi tamamlandıktan sonra bu alana işyerleri ve alanın bir kısmına cami yapılması,

3- Sanayi içerisinde bulunan kanalizasyon ve yağmur suyu giderlerinin yenilenmesi için gerekli alt yapı çalışmalarının yapılması,

4- Sanayi içerisindeki asfalt yollarımız eskimiş ve bozulmuş olduğundan Belediye ile görüşülerek asfalt yenileme çalışmalarının yapılması,

5- Sanayimiz için planlanan Çıkma- Güzelleştirme Projelerinin Belediye ile görüşülerek hayata geçirilmesi için çalışmaların başlatılması,

6- Yeni sanayi yapıldıktan sonra sanayimizin Doğu ve Batı taraflarının emniyet için Bahçe duvarı ile kapatılması,

7- Sanayi Sitemize ait dükkânlardan Su abonelikleri alınmayan dükkânların su aboneliklerinin yapılması,

8- Sosyal Tesislerin elektrik tesisatlarında pano yenileme çalışmalarının yapılması,

9- Sanayi Sitemizde bulunan Güvenlik Kameralarının yenilenmesi ve arttırılması çalışmalarının yapılması,

10- Sanayimizde Güneş Enerjisinden Elektrik üreten panellerin kurulması için çalışma yapılması,

11- Sanayimize Doğalgaz bağlanması için çalışmaların başlatılması,

12- Sanayimiz genelinde Elektrik Tesisatlarının yenilenmesi için gerekli projelerin hazıriatılarak, Sedaş'la gerekli yazışma ve görüşmelerin yapılarak rakibinin sağlanması,

13- Sanayimize Bankamatik gelmesi için üç dört banka ile görüşme yapılmış fakat şu ana kadar bir dönüş olmamıştır. Bundan sonraki süreçte bu konunun takibinin yapılması.”