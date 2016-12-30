Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu İl Müftüsü olarak görev yapan ve bu görevini başarıyla sürdürürken ataması Bursa İl Müftüsü olarak çıkan İzani Turan unutulmadı.

İzzet Baysal Yeni Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Salim Çelik, Sanayı sitesi yönetimi olarak ilimize ve sanayi sitemiz camiine yaptıkları katkı ve desteklerinden dolayı ilimizde görev yapan İzani TURAN hocamıza teşekkür ziyaretinde bulunduk. Kendisine yeni görev yerinde başarılarının devamını diliyoruz” dedi.