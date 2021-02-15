“Yukarı bakmayanlar (Ayı) göremezler”

Haber: Erdal Tanrıverdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bolu Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Özcan, “Herkesin diline doladığı ayı heykeli meselesinin sadece bir örnek olduğunu anlamak istememesi kirli siyaset yapma çabasının çok basit bir ürünüdür. Sayın Özcan’ın söylemi ilimizin doğal güzelliklerinin içinde barınan yaban hayvanlarının çeşitli heykellerinin şehrin farklı bölgelerine konulacağı yönündedir. Meseleyi ayı heykeline indirgeyip sulandırıp kendince siyasi istismar etmek ancak hastalıklı bir zihniyetin işlevsiz çabası olarak kalır” ifadelerini kullandı.

Başkan Yardımcısı Özcan, “Kaldı ki eski Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz şehrin farklı bölgelerine at, alabalık, nilüfer ve doğal mantar heykelleri koydurmuştu. Sayın Özcan’da geyik, karaca, ayı, kurt, sincap ve benzeri hayvanların figürlerini koydurmak istiyor. Yani kısacası anlamak isteyene sivrisinek saz gelir, anlamak istemeyene davul zurna çalsan az gelir” dedi.

Kısa zamanda her köşesinde tabiatı anlatan figürlerin yer aldığı turizm şehrini oluşturma çabasını anlamak istemeyenlerin dahi zorla anlayacağını vurgulayan Özcan, “Biz her daim yukarı bakan, ayı ve aydınlattığı geceyi bile net gören insanlarız” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2021, 23:14