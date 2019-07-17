Yukarı Çarşı Esnafı İsyanda

Haber: C.Kutay Aykan

23 Haziran yerel seçimlerinde de adayların gündeminde olan projede gelinen nokta belirsizliğini koruyor. Çarşı esnafı, seçim öncesi çarşıyı ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un 3 milyon TL’lik hibenin akıbetini merak ediyor. Yetkililer tarafından proje ile ilgili bilgilendirilmediklerini söyleyen çarşı esnafı, projenin halen bitmemesinden dolayı birçok mağduriyet yaşıyor. Yapımına yaklaşık bir sene önce başlanılan proje, başlandığı ilk günden beri çarşı esnafını birçok konuda bezdirmiş durumda. Çarşı içinde bulunan esnaflar, projenin maliyetleri, kullanılan malzemelerin kalitesi ve işçilik konusunda çeşitli sıkıntılar yaşıyor. Projede belirtilen üst kapama çalışmalarının halen başlamaması da mağduriyeti arıttırırken aynı zamanda çarşının tarihi görselliğini de bozuyor. Yukarı Çarşı’da tarihi bir bütünlük olsun diye başlanılan proje esnafa tam bir kaos yaşatıyor.

Devlette devamlılık esastır

Seçimlerden önce Yukarı Çarşı esnafını ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a seslenen esnaflar; devlette devamlılık esastır, söz ağızdan çıkar ama bu sözler yerine gelmiyor, 3 milyonun verilen sözü vardır. Bakanın ödeneği geri çekmesi olmaması gereken bir durumdu. İllaki seçimi AK Parti mi kazanmak zorunda? Biz bu paranın Bolu’ya tekrar verileceğine bu projede kullanılacağına inanıyoruz” diyerek tepkilerini gösterdiler.

Kendi çözümlerini üretiyorlar

Çarşının üstünün açık olmasından dolayı dışarıya stant açamadıklarını ve bu nedenle satışların da azaldığını söyleyen esnaflar çareyi kendi imkanlarıyla yaptırdıkları sepkenlikler, brandalar ve muşambalarda arıyor. Bazı esnaflar ise muallakta olan bu durumdan dolayı kendi yaptırdıkları pahalı sepkenliklerin, belediyenin belirleyeceği yeni projenin ardından kaldırılacağından umutsuz bekliyor. Aynı zamanda işçilikten dolayı çeşitli elektrik sorunlarının oluştuğunu belirten esnaflar, trafolara kaçan sulardan dolayı yangın çıkma tehlikesinin olduğunu söylediler.

Arnavut kaldırımı olmadı

Projenin başladığı tarihlerde örnek sokaklara döşenen Arnavut kaldırımları birçok esnafın korkulu rüyası olmuş durumda. Her yağan yağmurda altyapı sıkıntısı çeken ve işyerleri örnek sokakta bulunan mahalle esnafı da rutubet ve su baskınlarından şikâyetçi. Kaldırımların arasından bodrum katlarına su bastığını belirten esnafların birçoğu da maddi zarar gördüğünü belirtiyor. Aynı zamanda dükkanları kot farkından dolayı alçakta bulunan esnaflar her yağmur yağdığında dükkanlarını korumak için çeşitli yöntemler geliştirmiş. Altyapı sorunu da yaşayan çarşı esnafı kanalizasyon sorunlarının halen giderilmediğinden şikayetçi.

Işıklandırma ve tabelalar

Projede belirsizliğini koruyan bir diğer konu da dükkanların tabelaları için izin verilmiyor. Çarşı esnafı ise kendi tabelalarını asmaya çekiniyor. Asan bazı dükkanlar ise şimdilik geçici olarak brandalarla yerlerini belli etmeye çalışıyorlar. Aynı zamanda çarşı içinde ışıklandırma problemi yaşanıyor. Gece saatlerinde çarşı içinde ışıklandırmanın bulunmaması ziyaretçilere zor anlar yaşatırken, esnaf için de güvenlik problemi doğuruyor.

Yukarı Çarşıyı Koruma, Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneği 2. Başkanı Hakan Özkan ise konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: Projenin yüzde doksanı bitmiş vaziyette. En büyük sıkıntımız üst kapama şu aşamada yapılmayacak. Ona karşılık tek tip sepkenlikler yapılacak. Daha önce anıtlar kurulu tarafından üstü kapatılacak şekilde proje onaylanmıştı. Aynı zamanda Yukarı Çarşı sit alanı, Belediye İmar Müdürlüğü çalışmalarını sürdürüyor. Anıtlar kurulu da bu projeyi onaylarsa esnafımızın bu sorunları çözülecek. Güzel bir işe rağmen şuanda çarşımızın eski görüntüsünden bir farkı yok. Brandalar bu güzelliği bozuyor. Biz belediyeye konunun acil olduğunu, sene bitmeden bu projenin başlaması gerektiğini belirttik.

İki başkan adayımız da yukarı çarşıdan para almayacağını söylemişti. Seçilen başkanımızdan sözünde durmasını bekliyoruz. Müteahhittin sözleşmesini feshettiğini duyduk. Son durumda para ödemedi ödemeyecek. Üst kapama da bu projeye dahil ama üst kapama yapılmadığından proje tamamlanmamış oluyor. Anıtlar kurulu üstü cam olarak kapanacağını biliyordu. Bolunun hava şartları kışın malum. Esnafımız mağdur oluyor. Ayakkabıcılar ve Yemeniciler Sokak’ta kullanılan taşlar belediyenin kendi ürettiği malzemeden ve haliyle maliyeti düşük. Belediye daha önceki dönemde bu taşları kullanmak istemişti. Biz de uygun olmadığını söylemiştik. Örnek sokak yapıldığında üzerinden bir kış geçti şuan alt katlarında deposu olan yerlerde sürekli rutubet ve su sızması ve kanalizasyon kokusu gibi değişik problemlere yol açtı. Bu sorunu da belediyeye ilettik. Mevcut tuğlaların kalmasını ve düzeltilmesini istiyoruz.

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2019, 11:13